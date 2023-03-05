Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский разочаровал её

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что разочаровалась в президенте Украины Владимире Зеленском. Она вспоминает, что во время личного знакомства и рабочего процесса актёр был любезен и позитивно настроен.

Кудрявцева отметила, что сразу после начала СВО в соседней стране верила тому, что говорят на Украине. Но через время, когда конфликт начал набирать обороты, увидела в Зеленском двуличного человека.

Ведущая подчеркнула, что на Украине работаю специальные пропагандистские службы, которые передают и распространяют лживую информацию о России и ВС РФ.

"Есть такие службы ЦИПСО, куда вливаются миллиарды денег, люди в это верят. Это я только потом поняла. Но мысли уехать из России у меня не было никогда ", — сказала Кудрявцева в эфире программы "Новые русские сенсации".

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