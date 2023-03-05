Актёр Владимир Гостюхин заявил, что из-за СВО не общается с родной дочерью Александрой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Гостюхин заявил, что из-за спецоперации на Украине он совсем перестал общаться с дочерью Александрой, которая давно живёт в США. Артист полностью поддерживает действия ВС РФ в соседней стране.

Гостюхин отметил, что сразу после начала СВО его родственница резко перестала выходить на связь и игнорирует входящие звонки и сообщения. В то же время актёр не осуждает дочь за её поведение и жизнь в "стране врага", передаёт "НТВ".

Более того, артист не общается со старшей сестрой, которая живёт на Украине. Однако Гостюхин по этому поводу выражает положительные эмоции, отмечая, что в таком случае "киевский режим" не имеет рычагов давления на его родных из-за позиции по СВО.

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