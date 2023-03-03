Актёр Анатолий Белый поедет в Германию со спектаклем о своём изгнании из России

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Анатолий Белый после начала СВО на Украине уехал из страны и обосновался в Израиле. За границей артист продолжил выступать в театре, но былой славы не сыскал.

Из-за отсутствия интереса у иностранных зрителей Белый решил поехать на гастроли в Германию. Портал Blitz+ опубликовал афишу предстоящего спектакля опального актёра.

На ней сообщается, что Белый является артистом, который сразу же после начала спецоперации на Украине уехал из России. А выступление актёра будет построено на его рассуждениях об "изгнании" из родной страны.

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