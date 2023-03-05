Телеведущий Красовский ищет адвоката после того, как его сняли с самолёта Москва-Ташкент

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущий Антон Красовский заявил о намерении судиться с "Аэрофлотом" после того, как его сняли с самолёта, направляющегося в Узбекистан.

Сотрудник RT обвинил компанию "Аэрофлот" во лжи.

"Я хочу судиться с "Аэрофлотом". Такого унижения, такого вранья (теперь они говорят, что мы просто не явились на рейс) я не видел никогда", — написал Красовский в своём микроблоге.

Он отметил, что ищет "чуткого и бойкого адвоката".

Телеведущий посетовал на то, что никто из 100 его сотрудников не пожелал помочь ему в конфликте с российской авиакомпанией.

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