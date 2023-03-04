Телеведущего Антона Красовского сняли с рейса "Аэрофлота" Москва-Ташкент: Будьте вы прокляты!

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущий Антон Красовский проклял "Аэрофлот" за то, что его сняли с рейса самолёта, направляющегося в Узбекистан.

Сотрудник RT, которого временно отстраняли от работы из-за скандала с призывами расправляться с украинскими детьми, разместил в своём Telegram-канале гневные посты.

"Впервые меня сняли с рейса "Аэрофлота". Будьте вы прокляты, вы ……! "Аэрофлот" должен умереть", — написал Красовский в своём микроблоге.

В Сети распространилась версия о том, что телеведущий якобы устроил скандал после просьб других пассажиров самолёта тише разговаривать по телефону.

Ранее журналист Антон Красовский поблагодарил Маргариту Симоньян за возвращение в эфир RT.

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