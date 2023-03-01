Журналист Антон Красовский в прошлом году попал в серьёзный скандал после высказывания об убийстве украинских детей. Главред "RT" Маргарита Симоньян уволила телеведущего с телеканала и публично принесла извинения за поведение коллеги.
Симоньян отметила, что Красовский осознал свою ошибку и понёс серьёзное наказание. Журналист отправился в зону СВО, где освещал происходящие события под звуки боевых действий.
В своём Telegram-канале журналист заявил, что Симоньян разрешила ему вернуться на работу на телеканал и дала второй шанс. Красовский поблагодарил своего начальника и назвал её своим "талисманом".
"У меня никогда не было лучшего начальника. Сколько раз Рита меня прикрывала! Сколько раз ссорилась, отвоевывала, спасала. Маргарита — мой какой-то талисман, мой фэн-шуй. Я не могу представить свою жизнь без неё", — написал он.
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