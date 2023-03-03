Феминистка Чемезова назвала поздравления на 8 марта "патриархальной забавой"

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Сейчас 8 марта называют праздником "весны и красоты", хотя этот день никак не связан со временем года. Об этом заявил феминистка, филологиня Дарья Чемезова в беседе с Pravda.Ru. Женщины всё время были вынуждены терпеть притеснения: права голоса не было, на работе платили мало. Однако даже эти деньги в итоге оказывались в кармане мужа, подчеркнула она.

8 марта 1857 года в Америке появился первый женский профсоюз. Тогда работницы швейных фабрик вышли бороться за человеческие условия труда — и у них получилось, указала Чемезова. В 1910 году немецкий политик Клара Цеткин предложила организовать международный женский праздник, чтобы объединить всех в борьбе за равноправие. Изначально дата празднования была "плавающей", но в итоге закрепилась за 8 марта.

"Если из этого экскурса в прошлое взглянуть в настоящее, появляется множество вопросов. Каким-то образом исконно феминистичный праздник превратился в патриархальную забаву. Про права, равенство, сестринство и женскую силу больше не говорится", — указала Чемезова.

Сейчас женщин поздравляют с началом весны, желают оставаться красивыми, весёлыми, называют их "украшением коллектива", "прекрасным полом" и другими "уничижительными формами", которые лишают женщину человечности, возмутилась феминистка.

"Начинает казаться, будто никакой борьбы и не было. Но феминизм, к счастью, никуда не делся, и каждый год женщины по всему миру напоминают, о чём на самом деле 8 марта, и празднуют его с гордостью", — заключила собеседница Pravda.Ru.

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