Певец Григорий Лепс о 8 марта: это неправильный праздник, выдуманный!

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Григорий Лепс полагает, что российские женщины не заслужили праздник 8 Марта. Своих знакомых он никогда с Международным женским днём не поздравляет.

Григорий Лепс в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ заявил о том, что Международный женский день 8 марта не является для него праздником. Во всяком случае, своих знакомых женщин он с ним никогда не поздравляет. И праздник выдуманный, да и женщины не заслужили.

"Я вообще этот праздник не признаю. Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный", — резко заявил артист.

У Лепса уже появилась новая возлюбленная после расставания с Анной Шаплыковой, но даже она подарков на 8 марта не дождётся. В её адрес Лепс высказался кратко: "Кукиш с маслом ей!" Это заявление уже вызвало ряд негативных комментариев в адрес певца в интернете.

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