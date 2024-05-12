Эден Голан, представлявшая Израиль на "Евровидении", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Певицу обвиняют в ряде серьезных нарушений, включая участие в мероприятиях, направленных на легализацию оккупации Крыма, занятие незаконной коммерческой деятельностью на территориях, которые Украина считает оккупированными, а также нарушение государственной границы Украины.
Кроме того, Голан указывается как участница антиукраинских пропагандистских акций.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.