Израильскую певицу обвиняют в антиукраинской деятельности

Участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан попала в базу "Миротворец"

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эден Голан, представлявшая Израиль на "Евровидении", была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Певицу обвиняют в ряде серьезных нарушений, включая участие в мероприятиях, направленных на легализацию оккупации Крыма, занятие незаконной коммерческой деятельностью на территориях, которые Украина считает оккупированными, а также нарушение государственной границы Украины.

Кроме того, Голан указывается как участница антиукраинских пропагандистских акций.