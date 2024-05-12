Интеллектуальное питание: доступные продукты помогут укрепить мозг и улучшить память

Питание для мозга: кушаем и улучшаем память

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Общеизвестно, что в моменты усталости и стресса мы часто хотим углеводы, выпечку и сладости. Однако не стоит поддаваться этому искушению. Вот список продуктов, которые содержат вещества, способные на биохимическом уровне поддержать активность перегруженного ежедневными задачами мозга.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Яйца

Яйца - это естественный источник питательных веществ, которые поддерживают здоровье мозга, включая холин (150 мг в одном крупном яйце), лютеин и зеаксантин (252 мкг в одном крупном яйце). Холин, содержащийся в яйцах, способствует поддержанию здоровья мозга на протяжении всей жизни, в любом возрасте и на любом этапе, включая память, мышление, настроение и многое другое. Яйца являются одним из немногих продуктов, богатых холином, и могут помочь удовлетворить рекомендуемую суточную норму этого вещества.

Грецкий орех

Грецкий орех — единственный вид орехов, который является надежным источником омега-3 жирных кислот ALA. Этот полезный жир может помочь бороться с окислительным стрессом и воспалением, что важно для улучшения когнитивных функций.

Грибы

Грибы, особенно шиитаке и вешенки, содержат эрготионеин, аминокислоту, действующую как антиоксидант. Любая черника полезна, но дикая, собранная в лесу, считается уникальным продуктом. Недавние исследования показали, что она необходима для тех, кто стремится к лучшей когнитивной функции. Включение зеленых листовых овощей в рацион может помочь замедлить снижение когнитивных функций благодаря содержанию лютеина, фолиевой кислоты и бета-каротина.

Лосось

Качественная рыба северных морей, такая как лосось, является настоящим даром для памяти и когнитивных функций. Она обладает нейропротекторными свойствами, защищающими клетки мозга. Все эти продукты являются важными для здоровья мозга.

Арбуз



Спелые арбуз содержат ликопин. Это растительное сырье обладает нейропротекторными свойствами, то есть веществами, защищающими клетки головного мозга.

Апельсин

Апельсины содержат множество питательных и растительных веществ, в том числе витамин С, тиамин, витамин В6.

Все они очень важны для здоровья мозга.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что ежедневное употребление свежего апельсинового сока в течение двух месяцев может улучшить результаты общих когнитивных тестов.