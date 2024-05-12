Стало известно, что Алекса вместе с возлюбленным повесили многомиллионные долги на свекровь

Свекровь Алексы обвинила сына певицу в повешенных на нее долгах

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свекровь певицы Алексы Лилия Соловьева в своем личном блоге сообщила, что сын Вячеслав Дайчев и его супруга повесили на нее долги, из-за которых она даже не может выехать за границу.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Женщина опубликовала скриншот с суммой задолженностью перед налоговой службой — она достигает порядка трех миллионов рублей. Она пояснила, что наследник старается закрыть долг, но выплатить всю сумму пока не получается.

"Закройте свои задолженности по налоговой, которые легли на меня, потому что доверяла и согласилась оформить на себя ИП. По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долга 800 тысяч", — объяснила женщина.

Чуть позже она удалила публикацию.

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