"Тело исцелит себя!": Бритни Спирс вторую неделю ходит со сломанной ногой и не обращается к врачам

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в своем блоге заявила, что не собирается обращаться за помощью к медикам после перелома ноги.
Артистка пояснила, что хочет посмотреть, сможет ли ее тело "исцелиться самостоятельно". Однако при ходьбе она ощущает онемение в области ступни.
Бритни рассказала, что три раза переносила операции на левой ноге — ей резали колено и оперировали ступню.
"Они всегда говорили, что все может зажить само по себе, но есть огромный шанс, что нога сломается снова. Я соглашалась операции, и после них было еще больнее, поэтому на этот раз я упрямлюсь. Проверю, умеет ли мое тело исцеляться самостоятельно", — объяснила она.
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