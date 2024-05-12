Сергей Жуков признался, под чьи песни он занимается любовью

Певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров в программе "Новая Фабрика звезд" рассказали об опыте интима под треки исполнительницы Евы Польны. Об этом пишет StarHit.
Шнуров рассказал, что однажды занимался сексом под трек "Метко". Его слова поддержал и Сергей Жуков, у которого была подобная ситуация.
"У меня был интим под все твои песни, не только под эту", — поделился исполнитель.
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