Сергей Жуков признался, под чьи песни он занимается любовью

Певец Сергей Жуков заявил, что занимался сексом под все песни Евы Польны

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Певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров в программе "Новая Фабрика звезд" рассказали об опыте интима под треки исполнительницы Евы Польны. Об этом пишет StarHit.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сергея Жукова в Инстаграм is licensed under public domain

Шнуров рассказал, что однажды занимался сексом под трек "Метко". Его слова поддержал и Сергей Жуков, у которого была подобная ситуация.

"У меня был интим под все твои песни, не только под эту", — поделился исполнитель.

Сергей Жуков стал наставником в шоу "Новая Фабрика звезд" по просьбе генерального директора телеканала ТНТ Тины Канделаки.

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