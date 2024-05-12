Экс-тренер "Динамо" о легионерах в российских клубах: разогнал бы иностранцев к чёртовой матери

Экс-тренер "Динамо" призвал отдавать приоритет русским игрокам в клубах

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Бывший тренер московского клуба "Динамо" Сергей Силкин высказал своё мнение о негативном влиянии легионеров на Российскую Премьер-Лигу.

Фото: soccer.ru by Елена Рыбакова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По словам Силкина, тренер "Зенита" Сергей Семак испытывает проблему с русским языком из-за слишком активной роли бразильских игроков в команде. Он также замечает, что бразильцы выражают недовольство, когда Семак ставит замены.

Силкин выразил своё несогласие с такой ситуацией, утверждая, что команды должны полагаться на своих собственных игроков и уменьшить число легионеров. Он считает, что это отличный способ развивать российский футбол.

Бывший тренер также огорчен тем, что отечественные игроки часто остаются на заднем плане, в то время как иностранные футболисты не достаточно эффективно реализуют создаваемые возможности в голы.

"Я бы разогнал всех этих иностранцев к чёртовой матери. Они занимают место наших игроков в ущерб развитию российского футбола… У нас, к сожалению, всё поставлено с ног на голову. Мы хотим чего-то добиться, но не своими ресурсами, а непонятно кем", — сказал Силкин в разговоре с "Чемпионатом".

Силкин идет еще дальше, говоря, что он бы избавился от всех легионеров, так как они препятствуют развитию отечественного футбола и не выполняют свои обязанности на поле. Он призывает сосредоточиться на использовании национальных игроков для достижения успеха.