Вы веган и не можете обойтись без кофе? Приготовьте капучино с миндальным молоком, корицей и мускатным орехом

Готовим капучино с корицей и мускатным орехом

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Вы веган и не можете обойтись без кофе? У вас есть шанс приготовить себе самый вкусный капучино по этому рецепту.

Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

30 г кофе эспрессо

Палочка корицы

Сахар по необходимости

150 мл миндального молока

1 щепотка мускатного ореха

60 мл воды

Приготовление

Возьмите порцию эспрессо и смешайте с горячей водой, наполните кружку наполовину. Подогрейте миндальное молоко, вспеньте его, налейте в кружку. Посыпьте щепоткой корицы и мускатного ореха.