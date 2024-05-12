Вы веган и не можете обойтись без кофе? Приготовьте капучино с миндальным молоком, корицей и мускатным орехом
Готовим капучино с корицей и мускатным орехом
0:36
Вы веган и не можете обойтись без кофе? У вас есть шанс приготовить себе самый вкусный капучино по этому рецепту.
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 30 г кофе эспрессо
- Палочка корицы
- Сахар по необходимости
- 150 мл миндального молока
- 1 щепотка мускатного ореха
- 60 мл воды
Приготовление
- Возьмите порцию эспрессо и смешайте с горячей водой, наполните кружку наполовину.
- Подогрейте миндальное молоко, вспеньте его, налейте в кружку.
- Посыпьте щепоткой корицы и мускатного ореха.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Кофе обретёт волшебные свойства, если его готовить по этим рецептам!