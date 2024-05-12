Это растение привлекает внимание своими красивыми соцветиями и приятным ароматом

Почему стоит посадить иберис

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Иберис привлекает внимание своими красивыми соцветиями и приятным ароматом. Этот цветок отлично выглядит как на открытой земле, так и в букетах, что делает его популярным во флористике. Растение неприхотливо и легко ухаживать за ним, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В культуре можно встретить как однолетние, так и многолетние разновидности ибериса. Цветение этого растения обильное и длительное, зачастую такое обильное, что скрыть листву практически невозможно. Цветы могут быть розовыми, белыми, сиреневыми или лиловыми, и цветут в конце весны или в конце лета, продолжая радовать в течение двух месяцев.

Для посадки ибериса выбирают хорошо освещённые места с хорошо дренированным грунтом, предпочтительно каменистым или песчаным. Растение требует полива только в период засухи и реагирует хорошо на подкормки. Оно достаточно морозоустойчиво, но в холодные бесснежные зимы лучше укрыть.

Иберис часто используется для обрамления цветников и украшения альпийских горок. Оно прекрасно сочетается с другими цветами, такими как колокольчики, бархатцы и газания, а также выглядит хорошо в композициях с камнями и на каменистых склонах или подпорных стенках. Также иберис прекрасно растёт в контейнерах и вазонах.