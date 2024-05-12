Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как действовать, если заблудились в лесу: эффективные советы от экспертов
Почему важно глушить двигатель на АЗС: советы экспертов
Яблочный смузи: вкусный и полезный напиток
Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги
В "Фуриосе" от Ани Тейлор-Джой можно будет услышать всего 30 фраз
Продукты из холодильника для здоровых волос
Экс-тренер "Динамо" призвал отдавать приоритет русским игрокам в клубах
Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой стать стендап-комиком
Гагарина прекратила сотрудничество с Меладзе по требованию Брежневой
Это растение привлекает внимание своими красивыми соцветиями и приятным ароматом

Почему стоит посадить иберис

1:30
Садоводство » Цветы

Иберис привлекает внимание своими красивыми соцветиями и приятным ароматом. Этот цветок отлично выглядит как на открытой земле, так и в букетах, что делает его популярным во флористике. Растение неприхотливо и легко ухаживать за ним, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Почему стоит посадить иберис
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В культуре можно встретить как однолетние, так и многолетние разновидности ибериса. Цветение этого растения обильное и длительное, зачастую такое обильное, что скрыть листву практически невозможно. Цветы могут быть розовыми, белыми, сиреневыми или лиловыми, и цветут в конце весны или в конце лета, продолжая радовать в течение двух месяцев.

Для посадки ибериса выбирают хорошо освещённые места с хорошо дренированным грунтом, предпочтительно каменистым или песчаным. Растение требует полива только в период засухи и реагирует хорошо на подкормки. Оно достаточно морозоустойчиво, но в холодные бесснежные зимы лучше укрыть.

Иберис часто используется для обрамления цветников и украшения альпийских горок. Оно прекрасно сочетается с другими цветами, такими как колокольчики, бархатцы и газания, а также выглядит хорошо в композициях с камнями и на каменистых склонах или подпорных стенках. Также иберис прекрасно растёт в контейнерах и вазонах.

ПОСЕЙТЕ ИБЕРИС ЭТИМ СПОСОБОМ! Получите дружные всходы и пышное цветение!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Питание для мозга: кушаем и улучшаем память
Певец ЮрКисс впервые прокомментировал разрыв с Люсей Чеботиной
Певец Сергей Жуков заявил, что занимался сексом под все песни Евы Польны
Кузя станет олигархом в продолжении ситкома "Универ"
Готовим капучино с корицей и мускатным орехом
Бритни Спирс не собирается идти к врачу после перелома ноги
Почему кот дерет мебель и обои: как справиться с привычкой питомца
Свекровь Алексы обвинила сына певицу в повешенных на нее долгах
Участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан попала в базу "Миротворец"
Туристический бум: в Абхазии кончаются места в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников