Григорий Лепс в шутливой форме послал Максима Галкина*

Во время концерта в Ставрополе Григорий Лепс заявил, что может повеселить публику не хуже, чем Максим Галкин*. Для этого певец переделал текст своей песни "Натали". В шутливой форме артист послал юмориста.

"Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может на хер идти", — приводит слова Григория издание StarHit.

Напомним, что несколько лет назад звёзды "сцепились" на съёмках шоу "Голос". Тогда Григорий утверждал, что Максиму Галкину* не стоит заниматься музыкой. Юморист же в ответ попытался упрекнуть певца в неумении рассказывать анекдоты.

* Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.

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