Секретный метод, который убережет ваш дом от кошачьих когтей — проверено экспертами

Почему кот дерет мебель и обои: как справиться с привычкой питомца

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Знакомая каждому владельцу кошек проблема — это царапины на мебели и обоях. Кошка, которая не царапает домашний интерьер, либо исключительно довольна своей жизнью, либо ведет себя не по-кошачьи.

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие владельцы сталкиваются с этой проблемой до тех пор, пока не научат своего питомца пользоваться когтеточкой, и часто бессильны перед поведением своих упрямых питомцев.

Эксперты утверждают, что решить эту проблему можно легко, если понимать причины такого поведения кошек.

Неважно, какую часть интерьера выбрал кот для своих "тренировок". Важно, что спреи не всегда эффективны, и кот быстро находит новое место для затачивания когтей.

Причины, по которым кот царапает мебель и обои:

Кот действует так, потому что ему никто не показал, как следует вести себя в доме.

Кот может также проявлять ревность и стремление привлечь внимание хозяина.

Царапание — это естественная потребность кошек избавляться от старых когтей и ухаживать за ними, а также растягивать мышцы спины.

С помощью желез в подушечках лап коты мечат территорию.

Скука также может стать причиной для кошек немного пошалить.

Для защиты имущества владельцам котов помогут кошачьи игрушки.