Секретный метод, который убережет ваш дом от кошачьих когтей — проверено экспертами

Знакомая каждому владельцу кошек проблема — это царапины на мебели и обоях. Кошка, которая не царапает домашний интерьер, либо исключительно довольна своей жизнью, либо ведет себя не по-кошачьи.
Многие владельцы сталкиваются с этой проблемой до тех пор, пока не научат своего питомца пользоваться когтеточкой, и часто бессильны перед поведением своих упрямых питомцев.
Эксперты утверждают, что решить эту проблему можно легко, если понимать причины такого поведения кошек.
Неважно, какую часть интерьера выбрал кот для своих "тренировок". Важно, что спреи не всегда эффективны, и кот быстро находит новое место для затачивания когтей.
Причины, по которым кот царапает мебель и обои:
Для защиты имущества владельцам котов помогут кошачьи игрушки.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.