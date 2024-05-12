Высадка NASA на Луну может быть отложена

Американская высадка на Луну может сорваться из-за состояния тепловой защиты

6:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Управление главного инспектора NASA опубликовало доклад, который вызвал серьезные сомнения в возможности пилотируемого космического корабля, поддерживаемого данным агентством, выполнить планы высадки на Луну в 2026 году, как предусмотрено американской космической программой.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech is licensed under Public Domain

Эксперты отрасли считают, что возможно заменить корабль на Starship от SpaceX, однако NASA временно отказывается рассматривать этот вариант. Принятие такого решения могло бы стать серьезным испытанием для агентства.

Соединенные Штаты планируют осуществить высадку на Луну в 2026 году. Изначально план NASA предполагал использование ракеты SLS (которую американцы в шутку называют Senate Launch System из-за лоббистского элемента) и космического корабля "Орион". Оба объекта производятся традиционными подрядчиками NASA, что приводит к тому, что агентство выделяет на их запуск 4,3 миллиарда долларов, что больше годового бюджета "Роскосмоса" и в десять раз больше, чем NASA ранее выделила SpaceX за разработку ракеты Falcon 9 и космического корабля Dragon.

Для обоснования таких затрат NASA ссылается на то, что корабли SpaceX считаются недостаточно вместительными для комфортного полета к Луне, а Starship не имеет автоматической системы спасения экипажа (из-за его большой вместимости в сотни людей). Из-за отсутствия аварийного спасения NASA не готово рассмотреть Starship для выхода на орбиту Земли. Основным аргументом для поддержки такой линии поведения является работоспособность "Ориона".

Ранее были слухи о проблемах с "Орионом". Новый доклад Управления главного инспектора NASA впервые показал публике, о чем идет речь. Он указывает на то, что во время испытаний "Ориона" в 2022 году корабль вернулся на Землю нештатно. Для полноценного испытания такого корабля необходимо было бы полететь к Луне и вернуться, входя в атмосферу Земли со скоростью около 11 километров в секунду.

Это на много быстрее, чем при возвращении космического корабля с околоземной орбиты, поэтому "Ориону" пришлось резко тормозить в атмосфере, чтобы избежать перегрева. Чтобы предотвратить такой риск, "Орион" оснащен усиленной версией аблятивного теплового экрана, который частично испаряется для уменьшения тепловой нагрузки.

По данным Управления, аблятивный щит "Ориона", изготовленный из материала AvCoat, в 2022 году работал неисправно. Вместо равномерного износа материала щит начал распадаться уже в верхних слоях атмосферы. Это привело к отслоению небольших частей, которые дополнительно нагревали материал щита, а не равномерно охлаждали его.

Пилотаж "Ориона" был беспилотным, поэтому не было опасности для членов экипажа. Однако коренную причину проблем с тепловым экраном так и не удавалось установить за это время. Абсолютно неясно, как гарантировать безопасность астронавтов в последующем полете, если причина неполадок останется неизвестной. Кроме того, Управление отмечает, что обламки теплового щита могут повредить один из тормозных парашютов "Ориона", что может привести к опасному ускорению его падения при посадке. По мнению документа, такие проблемы могут привести к потере корабля или экипажа в будущих миссиях "Артемиды".

Следующий полет в рамках программы "Артемида" запланирован на сентябрь 2025 года, когда четыре астронавта предполагают полететь к Луне, совершить облет и вернуться на Землю. Учитывая, что причины проблем с тепловым экраном так и не выявлены за предыдущие полтора года, сомнительно, что это удастся сделать до сентября 2025 года. Воссоздать условия входа в атмосферу на такой скорости на земле практически невозможно. Лучшим решением был бы дополнительный беспилотный испытательный полет, однако у NASA нет средств на это, учитывая стоимость в 4,3 миллиарда долларов.

В следующем году Агентство столкнется с трудным выбором: либо запустить четырех астронавтов на полет, несмотря на возможные проблемы, способные поставить под угрозу экипаж, либо отказаться от такого полета, что в свою очередь отложит миссию высадки на Луну в 2026 году.

В американских СМИ обсуждается возможность замены проблемного "Ориона" на Starship. Как отмечает издание Naked Science, к 2026 году Starship должен пройти серию испытательных полетов, что увеличит уверенность в его надежности. Проблемы с аблятивным экраном для Starship не столь актуальны, так как у корабля отсутствует аналогичная система: вход в атмосферу осуществляется за счет сжигания топлива и поворотов ракеты. Теплозащита осуществляется с помощью теплоизоляционных плиток.

Технически такая замена возможна. Правило NASA о необходимости аварийной системы спасения экипажа можно обойти, доставив людей на орбиту в Crew Dragon от SpaceX, где такая система уже установлена.

Тем не менее для NASA будет сложно сделать такой выбор. Конгресс выделял агентству средства на "Орион" и SLS, и ждет позитивных результатов, учитывая высокую стоимость каждого их запуска. Конгрессмены могут не понять отказа от этих заказов. Возможно, NASA сможет отправить людей на орбиту на "Орионе", но это будет гораздо дороже, чем использование Crew Dragon и Falcon 9 от SpaceX.

Возникшие трудности ставят под вопрос планы высадки США на Луну в 2026 году. Сложившаяся ситуация с тепловым экраном "Ориона" будет серьезной проблемой для NASA, что может привести к отсрочке программы высадки.