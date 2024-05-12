В долгах как в шелках: рэпер Наваи Бакиров в розыске

Наваи Бакиров, 29-летний участник популярного рэп-дуэта HammAli & Navai, объявлен в розыск из-за долгов, превышающих 2 миллиона рублей.
Причина долгов связана с его компанией ООО "Скар Трейдинг", которая занимается различными видами деятельности, включая строительство и торговлю. Компания показала убытки в прошлом году и имеет непогашенные штрафы. Среди долгов — 700 тысяч рублей за неоплаченные государственные пошлины.
Наваи Бакиров, находясь в отпуске в Дубае, пообещал оплатить все счета, уведомив об этом через Telegram-канал после публикации новости о его долгах.
Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.