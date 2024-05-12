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В долгах как в шелках: рэпер Наваи Бакиров в розыске

Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги

0:42
Шоу-бизнес

Наваи Бакиров, 29-летний участник популярного рэп-дуэта HammAli & Navai, объявлен в розыск из-за долгов, превышающих 2 миллиона рублей.

Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Причина долгов связана с его компанией ООО "Скар Трейдинг", которая занимается различными видами деятельности, включая строительство и торговлю. Компания показала убытки в прошлом году и имеет непогашенные штрафы. Среди долгов — 700 тысяч рублей за неоплаченные государственные пошлины.

Наваи Бакиров, находясь в отпуске в Дубае, пообещал оплатить все счета, уведомив об этом через Telegram-канал после публикации новости о его долгах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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