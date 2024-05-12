В долгах как в шелках: рэпер Наваи Бакиров в розыске

Солист дуэта HammAli & Navai, Наваи Бакиров, объявлен в розыск за долги

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наваи Бакиров, 29-летний участник популярного рэп-дуэта HammAli & Navai, объявлен в розыск из-за долгов, превышающих 2 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Причина долгов связана с его компанией ООО "Скар Трейдинг", которая занимается различными видами деятельности, включая строительство и торговлю. Компания показала убытки в прошлом году и имеет непогашенные штрафы. Среди долгов — 700 тысяч рублей за неоплаченные государственные пошлины.

Наваи Бакиров, находясь в отпуске в Дубае, пообещал оплатить все счета, уведомив об этом через Telegram-канал после публикации новости о его долгах.