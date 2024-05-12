Полина Гагарина рассказала, кто виновен разрыве ее творческого союза с Меладзе

Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец призналась, что ее сотрудничество с продюсером Константином Меладзе завершилось по требованию исполнительницы Веры Брежневой.
Гагарина рассказала, что при встрече Меладзе не стал скрывать истинную причину разрыва их творческого союза. Исполнительница утверждает, что никогда не была близка с Верой Брежневой, поэтому может лишь догадываться об ее мотивах.
"Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться", — поделилась певица.
С Меладзе они старались всегда быть честными друг с другом, поэтому им удалось сохранить дружеские отношения.
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