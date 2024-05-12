Полина Гагарина рассказала, кто виновен разрыве ее творческого союза с Меладзе

Гагарина прекратила сотрудничество с Меладзе по требованию Брежневой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец призналась, что ее сотрудничество с продюсером Константином Меладзе завершилось по требованию исполнительницы Веры Брежневой.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Гагарина рассказала, что при встрече Меладзе не стал скрывать истинную причину разрыва их творческого союза. Исполнительница утверждает, что никогда не была близка с Верой Брежневой, поэтому может лишь догадываться об ее мотивах.

"Было тяжело. Я уже все поняла, когда он мне позвонил и сказал, что нам нужно встретиться", — поделилась певица.

С Меладзе они старались всегда быть честными друг с другом, поэтому им удалось сохранить дружеские отношения.

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