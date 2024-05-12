"Не надо петь и танцевать": Гагарина назвала подходящую профессию для не умеющей петь Бузовой

Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой стать стендап-комиком

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец заявила, что артистке Ольге Бузовой следует позиционировать себя как шоувумен и работать в сфере стендап.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Она считает, что коллега смогла создать образ "немножко дурочки", умеющей подбирать "умные фразы". Но музыкальная составляющая не ее конек.

Гагарина уверена, что из Ольги Бузовой получилась бы отличная стендап-комикесса.

"Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто… Вау, наотмашь", — заявила певица.

В этом же интервью Полина Гагарина рассказала, что прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе по требованию его бывшей супруги Веры Брежневой.