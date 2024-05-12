ЮрКисс впервые прокомментировал расставание с Люсей Чеботиной

Певец ЮрКисс впервые прокомментировал разрыв с Люсей Чеботиной

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Музыкант Юрий Киселев в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV подтвердил разрыв с певицей Люсей Чеботиной. Он отметил, что не хочет говорить о причинах расставания.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

По его словам, у них сохранились рабочие отношения, так как до сих есть коммуникация его лейбла и артиста по имени Люся Чеботина.

Юрий не скрывает, что после романа с певицей у него осталось много светлых воспоминаний, так как в отношения они пришли из дружбы.

"Это что-то такое, чего ни у меня, ни у нее в жизни никогда не было. Я Люсе очень благодарен, она мне много дала. И в первую очередь в плане творческом", — рассказал ЮрКисс.

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