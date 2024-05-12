Растущий спрос на туры по системе "всё включено" в Абхазии приводит к дефициту мест в отелях

Туристический бум: в Абхазии кончаются места в отелях

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне все чаще отдают предпочтение отдыху по системе "все включено". В Абхазии тоже доступны такие туры, но из-за большого спроса возникают проблемы с размещением туристов. По информации АТОР, в некоторых отелях уже не осталось свободных номеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Greslou is licensed under CC0

В Абхазии функционирует около десяти отелей с системой питания "все включено" и примерно 40-45 отелей предлагают "полный пансион". Большинство из этих заведений организуют питание по типу "шведский стол", но с некоторыми отличиями.

Как сообщает АТОР, алкогольные напитки в данных отелях предоставляются за дополнительную плату. Компания FUN&SUN отмечает, что среди абхазских отелей с "полным пансионом" лидирует по количеству бронирований пансионат в Пицунде.

Отельеры прогнозируют нехватку мест, особенно в июле и августе, когда загрузка популярных объектов достигает 70-80%. Некоторые отели уже сообщили о полной распродаже номеров на конкретные даты, по данным "Турпром".