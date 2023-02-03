В "Лабиринте" извинились за то, что Толстого и Пушкина пометили как иноагентов

В книжном магазине "Лабиринт" рассказали, почему Лев Толстой, Александр Пушкин и Самуил Маршак были маркированы как иностранные агенты.

Представители книжной торговой сети отметили, что на сайте магазина произошёл сбой, который благополучно устранили. В "Лабиринте" в беседе с изданием "Подъём" извинились перед читателями за причинённый моральный вред и заверили, что подобные ошибки не повторятся.

Классиков-иноагентов заметили авторы Telegram-канала "Осторожно, новости".

Ранее актриса Мария Шукшина присоединилась к протесту против творчества Александра Солженицына, который заявлял, что народу полезно проигрывать в войнах.

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