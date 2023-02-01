Шукшина припомнила крамольные заявления Солженицына: "Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу"

Мария Шукшина присоединилась к протесту против творчества Александра Солженицына. Актриса привела заявления писателя, который утверждал, что народу полезно проигрывать в войнах.

Заслуженная артистка России разместила в своём микроблоге открытое письмо, адресованное председателю правительства РФ Вячеславу Володину. В письме Александра Солженицына называют русофобом, который заявлял, что Россия должна проигрывать войны.

Авторы обращения ратуют за запрет преподавания в школах России произведений Солженицына. Писателю припомнили его слова о том, что победа СССР в Великой Отечественной войне была вредна для России.

"Простая истина, но ее надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется ещё побед, после поражения хочется свободы — и обычно ее добиваются", — приводят слова Солженицын авторы открытого письма.

В вину литератору ставят его уверенность в том, что победы в войнах приводят к несвободе и то, что поражения он называет спасительными.

Включение произведения "Архипелаг ГУЛАГ" в школьную программу в письме названо преступлением перед будущими поколениями.

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