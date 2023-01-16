В Хакасии задержали четырёх грабителей по дороге к жертве

В Хакасии задержаны четыре человека, подозреваемые в вымогательстве денег, сообщает издание newkhakasiya.online.

В первый раз группа людей напала на предпринимателя. Ему угрожали пистолетом и пытались связать руки, но бизнесмен смог сбежать.

Позже преступники спланировали новое нападение. Они продумали пути отхода и взяли канистру бензина, но об этом стало известно полиции.

Перед преступлением группу разбойников задержали. У них в машине обнаружили балаклавы, перчатки, пистолет, бутылки с бензином и растворителем.

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