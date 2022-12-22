В Хакасии мужчина перевёл якобы работникам биржи миллион рублей

Житель Хакасии стал жертвой телефонных мошенников. По информации журналистов, 56-летний мужчина получил три кредита и занял средства у знакомых.

Как сообщили в newkhakasiya.online, злоумышленник предложил пострадавшему вложить в инвестиции 15 тысяч рублей. Жертва выполнила в Сети задание. Россиянин якобы заработал 25 тысяч, ему пришли эти деньги. После этого он перевёл преступникам 1 миллион 46 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело.

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