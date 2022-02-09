Врач Болибок пояснил детали выдачи QR-кодов по антителам

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал приказ Минздрава РФ, позволяющий россиянам с 21 февраля получать QR-коды по результатам теста на наличие антител к коронавирусу.

По словам Болибока, данная инициатива поможет вернуть законные права людям, которые не попали в официальный список лиц, переболевших коронавирусом, однако для получения сертификата нужно обращаться в медучреждения, которые заводят QR-код и могут загрузить его на Госуслуги, поскольку не все коммерческие лаборатории подключены к этому сервису.

"Никакого определённого количества антител для получения сертификата не нужно. Это анализ качественный, он определяет, есть у человека в крови антитела, или их нет. И если пользоваться коммерческими лабораториями, то там это один из самых дешёвых анализов", — заявил иммунолог в беседе с Радио 1.

Наличие антител не свидетельствует о наличии у человека защиты от заражения, а указывает на то, что его организм "знаком" c COVID-19, отметил врач.

Новый омикрон-штамм коронавируса лишил смысла все разговоры о защитном уровне антител. Новый приказ Минздрава РФ не об этом, а признании прав, сказал собеседник издания.

"Потому что сейчас люди, которые сталкивались с коронавирусом, но перенесли заболевание в бессимптомной форме, или им просто не был поставлен диагноз COVID-19, по сути поражены в правах. И это будет исправлено", — подчеркнул Болибок.

В первые месяцы после перенесённого заболевания у пациентов наблюдаются высокие титры антител, однако потом происходит их падение. При этом титры на протяжении нескольких лет могут оставаться на невысоком уровне, добавил иммунолог.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, который позволит гражданам РФ с 21 февраля россияне получить QR-коды по результатам теста на наличие антител к коронавирусной инфекции.

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