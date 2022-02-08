С 21 февраля россияне смогут получить QR-коды по результатам теста на наличие антител к коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Документ, размещённый на портале правовой информации, предусматривает внесение сведений о положительном результате анализа на наличие антител в COVID-сертификаты.

"Медицинский сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, формируется однократно при наличии на Едином портале указанных сведений не позднее 3 календарных дней со дня подачи гражданином заявления", — говорится в приказе.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова заявила, что у граждан страны, переболевших коронавирусной инфекцией без обращения к медикам, в 2022 году появится возможность получить сертификаты о перенесённом заболевании после сдачи положительного теста на наличие антител к COVID-19.

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