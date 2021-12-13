Сертификаты о перенесённом COVID-19 в РФ начнут выдавать после теста на антитела

Россияне, которые переболели коронавирусом, не сообщая о заражении, смогут получить сертификаты о перенесённом заболевании после теста на антитела. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, после 1 января следующего года жителям РФ с положительными результатами ПЦР-тестов на коронавирус, которые ранее не сообщили медикам о своём заражении, будет предложено сдать тест на антитела. Тем, у кого результат теста будет положительным, выдадут сертификаты о перенесённом COVID-19.

Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в РФ за последнюю неделю на 7,3%. По словам вице-премьера, уменьшение этого показателя наблюдается в 56 регионах страны, рост — в пяти. Это Адыгея, Алтай, Камчатский край, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

"Отсутствие значимой динамики, то есть не рост и не снижение мы видим в 24 регионах страны", — цитирует зампреда правительства РИА Новости.

Она сообщила также, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 55,8%.

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