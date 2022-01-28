В Кремле признали недостоверность официальной статистики по коронавирусу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии абсолютно точной статистики по коронавирусу: количество заражённых больше, поскольку многие не сдают тест на COVID-19.

"Многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше. Но встроенной системы, которая это сможет упорядочивать, нет, поэтому в первую очередь, в случае с "омикроном" мы и оперативный штаб ориентируемся на количество занятых койко-мест и на остающийся резерв, и во вторую очередь, на количество заболевших и выздоровевших на суточной основе", — отметил Песков, которого цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас в России количество людей, заражённых омикрон-штаммом коронавируса, меньше, чем в Европе и США. Песков не исключил, что эти цифры могут увеличиться.

Впервые новый штамм COVID-19, который получил название "омикрон", был выявлен в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. По данным учёных, этот вариант коронавируса распространяется по миру гораздо быстрее, чем предшественник — "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.