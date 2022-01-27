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Автор Олег Артюков

Учёный рассказал, чем омикрон-"невидимка" опаснее обычного штамма 

Здоровье

Британский профессор Тим Спектор рассказал о побочной ветви омикрон-штамма. Агентство по здравоохранению Великобритании присвоило этому штамму код BA.2. И учёный озабочен свойствами этого штамма.

Учёный рассказал, чем омикрон-"невидимка" опаснее обычного штамма 

"Новый подтип "омикрона" <…> предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", — цитирует Тима Спектора РИА "Новости".

Учёный допустил, что про нынешних сценариях заболеваемость COVID-19 останется высокой до весны.

Омикрон-штамм BA.2 называют "невидимкой" из-за особенности, которая затрудняет его идентификацию. Тем не менее, почти сразу стало известно, что ПЦР-тесты выявляют BA.2. А антигенные экспресс-тесты, согласно данным лаборатории Блум в Сиэтле, лучше реагируют на BA.2, чем на BA.1.

Напомним, в начале января этого года южноафриканские учёные представили данные, согласно которым появление появление штамма "омикрон" означает, что самый острый период пандемии близится к концу.

В больнице, где зафиксировали самую первую вспышку "омикрона", медики проанализировали записи 466 пациентов, заболевших в последние несколько недель, и 3976 предыдущих случаев болезни.

"Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала куда более легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всем мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — отметили авторы исследования.

А вот глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что несогласен с мнением, будто омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем дельта-штамм.

"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает где-то не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так. Потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены", — подчеркивал он.

Михаил Мурашко также отмечал, что в больницах среди пациентов с "омикроном" большинство случаев приходится на непривившихся.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Елена Андреева
Темы пандемия коронавирус михаил мурашко
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