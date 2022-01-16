Эксперт рассказал, "микс" из каких штаммов должен лечь в основу новой вакцины

Врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о создании поливалентной вакцины в Центре им. Н.Ф.Гамалеи. По его словам, в её основе будет сразу несколько штаммов, сообщает "Вечерняя Москва".

Он подчеркнул, что создание поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции — неизбежный и дорогостоящий процесс.

Жемчугов полагает, что для её создания корректнее всего использовать платформу "Спутник Лайт", разработанную на основе уханьского штамма.

"Следовательно, микс "омикрона" и "дельты" помещается в "Лайт", и мы тем самым обновляем вакцину, делая ее более актуальной к новым формам вируса", — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что всё не так просто с реализацией препарата. Доктор медицинских наук объясняет это тем, что, с одной стороны, вирус меняется, и вакцины нужны, но, с другой стороны, их может на всех не хватить.

Ранее доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растёт смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.