Эпидемиолог призвал срочно отказаться от вакцинации

Доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в странах с высоким уровнем вакцинации среди населения растет смертность от COVID-19. Возможно, из-за этого вакцинацию придется остановить.

Эпидемиолог отметил взаимосвязь между ростом количества вакцинированных смертностью от коронавируса. Если эти данные будут подтверждены, то придется отказаться от прививок.

В США, Израиле и Канаде, где наблюдается самое большое в мире количество вакцинированных, смертность от COVID-19 выросла в 10 раз, отметил эксперт, который проводит исследование, призванное выявить связь между долей вакцинированных и смертностью от коронавируса в разных странах мира.

"К ужасу и научному оптимизму, оказалось, что чем больше доля привитых, тем выше смертность от коронавируса. Больше всего привитых, разумеется, в богатых странах. Помните, даже ВОЗ обратились с мораторием на ревакцинацию, чтобы в бедные страны направить вакцины. А я могу обратиться к этим бедным странам: срочно откажитесь от помощи!", — сообщил Гундаров Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, он направил на проверку результаты своего исследования. Если цифры окажутся верны, то придется наложить мораторий на вакцинацию.

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