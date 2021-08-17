Александр Ведруссов: "Принудительная вакцинация антиконституционна"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.
Эти и другие темы обсудили собеседники.
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Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .