Александр Ведруссов: "Принудительная вакцинация антиконституционна"

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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