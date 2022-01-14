Психолог Леонова: почему друзья и родные жертвы поддерживают абьюзера

"Потерпи, он изменится", — фраза, которую жертвы психологического насилия зачастую слышат от самых родных людей. В беседе с Pravda.Ru психолог Алёна Леонова рассказала, почему близкие люди переходят на сторону абьюзера в семейной паре и для чего "тирану" такая поддержка.

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Причиняя добро

По словам психолога, родственники, друзья и коллеги зачастую становятся умелым инструментом в руках манипулятора-нарцисса, который, как правило красноречив, харизматичен и, как им кажется, логичен. Жертва же, наоборот, в силу характера не может ответить на психологическое давление, особенно когда подключается армия "летучих обезьян" — людей, через которых абьюзер влияет на свою "цель".

"Друзья у пары обычно общие. Чаще всего. И на чью сторону они встанут — это большой вопрос. Видимо, на сторону того, кто будет более обаятелен. Родственники — здесь вообще сложная история. Далеко не все родственники нам друзья", — пояснила Леонова. — "В целом родственники зачастую встают на сторону того, кто краше говорит, просто потому, что это удобно".

Психолог отметила, что гораздо проще "надавить" на жертву и научить "уму-разуму". При этом советчики зачастую искренне уверены, что ими никто не манипулирует, а желают они исключительно добра.

"Жертва абьюза помещается в такое состояние, когда она уже не точно уверена в своих словах, в своих действиях. Ей постоянно говорят о том, что ты всё неправильно понимаешь, ты всё переворачиваешь, ты сама виновата или сам виноват, это всё только в твоей голове. И жертва начинает сомневаться, вообще она в своём уме или нет", — говорит психолог.

Не оправдываться и не оправдывать

Не попасть в сети абьюзера и не стать "летучей обезьяной" по отношению к жертве, гораздо сложнее, чем кажется, пояснила Леонова. Как правило, у психологического тирана "всё по полочкам". Поэтому потерпевшей стороне нужно приложить немало усилий, чтобы доказать свою правоту.

"Очень важно не оправдываться. Если травят, не нужно стараться объяснить. Если можно собрать доказательства своих страданий, это хорошая вещь. Не знаю, записать на телефон разговор, диалог с абьюзером. Там всё достаточно прозрачно. Там, когда они наедине, он говорит, как есть. И тут можно послушать кому-то. И они скажут, что, да, действительно здесь что-то не то. Он там может угрожать. Он там может оскорблять. То, что он отрицает, например, в социальном общении", — резюмировала специалист.

Третьей стороне в таком случае, психолог советует внимательно выслушать и попытаться вникнуть в историю, а не идти на поводу у абьюзера. В противном случае ситуация может закончиться плачевно лишь потому, что от разговора отмахнулись.