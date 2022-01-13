Что делать, если ваш босс оказался абьюзером

Слово "абьюз" вошло в нашу жизнь не так давно. Обычно его применяют к сфере личной жизни. А означает оно психологическое (иногда в сочетании с физическим) насилие одного партнёра над другим. Нет, это не про то, когда "пьёт и бьёт"… Это про манипуляции. И, к сожалению, никто не застрахован от них и на работе. Что же делать, если абьюзером оказался ваш начальник?

Странное поведение

На первый взгляд с будущим шефом всё в порядке. Он всячески выражает лояльное отношение к вам, рассказывает, как ценит ваш профессионализм, обещает достойный оклад и быстрое продвижение по службе, "если вы себя покажете".

При этом он может уже на собеседовании поведать вам о будущих коллегах или ваших предшественниках. Причём информация эта будет негативной — мол, плохо работают, косячат, и он надеется, что уж теперь-то, с вашим приходом, всё исправится.

Вы, ощущая своё превосходство над другими сотрудниками, с энтузиазмом приступаете к работе. Однако очень скоро босс перестаёт вас хвалить и начинает предъявлять претензии. Вас могут по десять раз заставлять переделывать проекты и даже обзывать всякими обидными прозвищами вроде "идиот", "болван" и "безграмотный".

Вы стараетесь всё больше и больше, но начальник крайне редко выдаёт положительные эмоции в ваш адрес. Постепенно вам начинает казаться, что вы превратились в козла отпущения. Вы отвечаете буквально за всё, но если вы всё делаете правильно, то реакции нет, а при малейшем промахе вам устраивают головомойку.

Признаки руководителя-абьюзера

Вот точные признаки того, что ваш босс занимается абьюзом.

Нарушение личных границ. Шеф может побеспокоить вас по рабочим вопросам в выходные или праздники, заставлять допоздна засиживаться в офисе, выполнять задания, которые не относятся к вашим прямым обязанностям, — иногда это личные поручения вроде поехать и что-то купить или встретить его родственников в аэропорту…

Если вы робко напомните ему, что у вас есть какие-то личные дела, то он может поставить вас перед выбором: работа или личное, не нравится — увольняйся.

Шеф может побеспокоить вас по рабочим вопросам в выходные или праздники, заставлять допоздна засиживаться в офисе, выполнять задания, которые не относятся к вашим прямым обязанностям, — иногда это личные поручения вроде поехать и что-то купить или встретить его родственников в аэропорту… Если вы робко напомните ему, что у вас есть какие-то личные дела, то он может поставить вас перед выбором: работа или личное, не нравится — увольняйся. Финансовые манипуляции. Если шеф управляет финансами, он может задерживать зарплаты, не выплачивать их в полном объёме или лишать премии — якобы вы её не заслужили. Если вы попытаетесь отстоять свои права, то начальник будет обвинять вас во всех смертных грехах, и в конце концов у вас создастся впечатление, что не он вам должен, а вы ему.

Если шеф управляет финансами, он может задерживать зарплаты, не выплачивать их в полном объёме или лишать премии — якобы вы её не заслужили. Если вы попытаетесь отстоять свои права, то начальник будет обвинять вас во всех смертных грехах, и в конце концов у вас создастся впечатление, что не он вам должен, а вы ему. Обесценивание достижений. Даже если вы безупречно выполнили свою работу, шеф-абьюзер этого, скорее всего, не заметит. В лучшем случае просто скажет: "Спасибо".

А бывает ещё хуже — босс начисто игнорирует ваши конструктивные предложения или попросту выдаёт их за свои. О карьере или каком-либо профессиональном развитии под началом такого человека и речи идти не может.

Даже если вы безупречно выполнили свою работу, шеф-абьюзер этого, скорее всего, не заметит. В лучшем случае просто скажет: "Спасибо". А бывает ещё хуже — босс начисто игнорирует ваши конструктивные предложения или попросту выдаёт их за свои. О карьере или каком-либо профессиональном развитии под началом такого человека и речи идти не может. Газлайтинг. Босс отдаёт какие-то указания и распоряжения, а когда вы им следуете и результат получается неудачным, заявляет, что он этого якобы не говорил.

Как вычислить начальника-абьюзера уже при устройстве на работу?

Психолог Денис Макаровский считает, что это можно определить уже на этапе собеседования. Если вас "захваливают", а других сотрудников ругают — это плохой признак.

Не помешает посмотреть на то, как шеф относится к другим подчинённым, как с ними общается. При случае поговорите с будущими сослуживцами, осторожно расспросите о боссе. Если вам расскажут, что он "человек настроения", вспыльчив, что ему сложно угодить, то с достаточно большой вероятностью перед вами абьюзер.

Как работать с начальником-абьюзером?

Если всё же вы решили сюда устроиться, несмотря на "предупреждающие звоночки", то не стоит сразу вестись на похвалы.

Старайтесь не выполнять работу, которая не входит в круг ваших обязанностей. Или требуйте доплаты за "сверхурочные".

Требуйте выполнения финансовых обязательств, особенно если они значатся в трудовом договоре.

"Конечно, такая эмоционально нейтральная позиция не позволит сработаться с абьюзером, — замечает Денис Макаровский. — С большой долей вероятности, с работы придётся уйти. Но выбранная тактика обеспечит вам психологическую, социальную и эмоциональную защищённость".

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