Слово "абьюз" вошло в нашу жизнь не так давно. Обычно его применяют к сфере личной жизни. А означает оно психологическое (иногда в сочетании с физическим) насилие одного партнёра над другим. Нет, это не про то, когда "пьёт и бьёт"… Это про манипуляции. И, к сожалению, никто не застрахован от них и на работе. Что же делать, если абьюзером оказался ваш начальник?
На первый взгляд с будущим шефом всё в порядке. Он всячески выражает лояльное отношение к вам, рассказывает, как ценит ваш профессионализм, обещает достойный оклад и быстрое продвижение по службе, "если вы себя покажете".
При этом он может уже на собеседовании поведать вам о будущих коллегах или ваших предшественниках. Причём информация эта будет негативной — мол, плохо работают, косячат, и он надеется, что уж теперь-то, с вашим приходом, всё исправится.
Вы, ощущая своё превосходство над другими сотрудниками, с энтузиазмом приступаете к работе. Однако очень скоро босс перестаёт вас хвалить и начинает предъявлять претензии. Вас могут по десять раз заставлять переделывать проекты и даже обзывать всякими обидными прозвищами вроде "идиот", "болван" и "безграмотный".
Вы стараетесь всё больше и больше, но начальник крайне редко выдаёт положительные эмоции в ваш адрес. Постепенно вам начинает казаться, что вы превратились в козла отпущения. Вы отвечаете буквально за всё, но если вы всё делаете правильно, то реакции нет, а при малейшем промахе вам устраивают головомойку.
Вот точные признаки того, что ваш босс занимается абьюзом.
Психолог Денис Макаровский считает, что это можно определить уже на этапе собеседования. Если вас "захваливают", а других сотрудников ругают — это плохой признак.
Не помешает посмотреть на то, как шеф относится к другим подчинённым, как с ними общается. При случае поговорите с будущими сослуживцами, осторожно расспросите о боссе. Если вам расскажут, что он "человек настроения", вспыльчив, что ему сложно угодить, то с достаточно большой вероятностью перед вами абьюзер.
Если всё же вы решили сюда устроиться, несмотря на "предупреждающие звоночки", то не стоит сразу вестись на похвалы.
Старайтесь не выполнять работу, которая не входит в круг ваших обязанностей. Или требуйте доплаты за "сверхурочные".
Требуйте выполнения финансовых обязательств, особенно если они значатся в трудовом договоре.
"Конечно, такая эмоционально нейтральная позиция не позволит сработаться с абьюзером, — замечает Денис Макаровский. — С большой долей вероятности, с работы придётся уйти. Но выбранная тактика обеспечит вам психологическую, социальную и эмоциональную защищённость".
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