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Автор Ольга Лебедева

МВД предупреждает о новой - технологичной - схеме отъёма денег у россиян

Общество

Мошенники в России становятся всё более продвинутыми, а их способы изъятия денег у "фраеров ушастых" — всё технологичнее.

МВД предупреждает о новой - технологичной - схеме отъёма денег у россиян

О последнем ноу-хау, жертвами которого становятся клиенты банков, в интервью "Вечерней Москве" рассказал Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России.

По его словам, схема похожа на старую, но "роботизирована":

  • сначала будущей жертве поступает звонок от банковского робота-помощника, который "сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с личным кабинетом;
  • потом в тональном режиме — если так, то нажмите цифру 1, если так, то… — просят подтвердить операции;
  • если тонального набора в телефоне нет, то "происходит соединение с сотрудником службы безопасности банка;
  • далее — по испытанной схеме.

Кстати, похожая схема то ли обкатывалась, то ли тестировалась в апреле. Тогда, по данным Сбера, мошенники звонили с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, хотя сам банк — только с. 900.

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Банковские мошенники
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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МВД предупреждает о новой - технологичной - схеме отъёма денег у россиян
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