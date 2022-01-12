МВД предупреждает о новой - технологичной - схеме отъёма денег у россиян

Мошенники в России становятся всё более продвинутыми, а их способы изъятия денег у "фраеров ушастых" — всё технологичнее.

О последнем ноу-хау, жертвами которого становятся клиенты банков, в интервью "Вечерней Москве" рассказал Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России.

По его словам, схема похожа на старую, но "роботизирована":

сначала будущей жертве поступает звонок от банковского робота-помощника, который "сообщает о подозрительных операциях, совершаемых с личным кабинетом;

потом в тональном режиме — если так, то нажмите цифру 1, если так, то… — просят подтвердить операции;

если тонального набора в телефоне нет, то "происходит соединение с сотрудником службы безопасности банка;

далее — по испытанной схеме.

Кстати, похожая схема то ли обкатывалась, то ли тестировалась в апреле. Тогда, по данным Сбера, мошенники звонили с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, хотя сам банк — только с. 900.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.