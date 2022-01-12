Мошенники в России становятся всё более продвинутыми, а их способы изъятия денег у "фраеров ушастых" — всё технологичнее.
О последнем ноу-хау, жертвами которого становятся клиенты банков, в интервью "Вечерней Москве" рассказал Владимир Васенин, начальник УИиОС ГУ МВД России.
По его словам, схема похожа на старую, но "роботизирована":
Кстати, похожая схема то ли обкатывалась, то ли тестировалась в апреле. Тогда, по данным Сбера, мошенники звонили с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499, хотя сам банк — только с. 900.
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