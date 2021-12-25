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Россиян предупредили о мошенниках, "помогающих" с перерасчётом пенсий

Общество

В Мордовской отделении Пенсионного фонда России пожилых граждан призвали быть бдительными, и не идти на контакт с мошенниками, предлагающих юридические услуги по перерасчёту пенсий. Информация об этом появилась на странице ПФР Вконтакте.

Россиян предупредили о мошенниках, "помогающих" с перерасчётом пенсий

Специалисты Пенсионного фонда рассказали, в чём заключается суть обмана. Мошенники обещают помощь по заведомо проигрышным случаям, о чём они прекрасно знают, в отличие от свих клиентов. Фальшивые "юристы" помогают составить заявление и направить его на рассмотрение в Пенсионный фонд, заранее зная, что ответ по нему будет отрицательным. За свою услугу такие юристы берут плату в размере примерно одной тысячи рублей, которая, разумеется, не возвращается клиенту.

Специалисты отмечают, что привлечь к ответственности мошенников, оказывающих пенсионерам такого рода услуги, почти невозможно, потому что формально они делают только то, что написано в составленном ими договоре, то есть оказывают "только юридические услуги".

В Пенсионном фонде напомнили, что перерасчёт пенсий выполняется бесплатно в любом отделении фонда. Там уточнили, что сотрудники не приглашают для консультации у юриста и перерасчёта пенсии по телефону.

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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