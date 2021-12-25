В Мордовской отделении Пенсионного фонда России пожилых граждан призвали быть бдительными, и не идти на контакт с мошенниками, предлагающих юридические услуги по перерасчёту пенсий. Информация об этом появилась на странице ПФР Вконтакте.
Специалисты Пенсионного фонда рассказали, в чём заключается суть обмана. Мошенники обещают помощь по заведомо проигрышным случаям, о чём они прекрасно знают, в отличие от свих клиентов. Фальшивые "юристы" помогают составить заявление и направить его на рассмотрение в Пенсионный фонд, заранее зная, что ответ по нему будет отрицательным. За свою услугу такие юристы берут плату в размере примерно одной тысячи рублей, которая, разумеется, не возвращается клиенту.
Специалисты отмечают, что привлечь к ответственности мошенников, оказывающих пенсионерам такого рода услуги, почти невозможно, потому что формально они делают только то, что написано в составленном ими договоре, то есть оказывают "только юридические услуги".
В Пенсионном фонде напомнили, что перерасчёт пенсий выполняется бесплатно в любом отделении фонда. Там уточнили, что сотрудники не приглашают для консультации у юриста и перерасчёта пенсии по телефону.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.