Повышенная индексация пенсий ожидается уже в 2022 году

По словам заслуженного экономиста России, профессора Владимира Гришина, пенсии россиян будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией уже в 2022 году. Об этом эксперт рассказал Общественной Службе Новостей.

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение, согласно которому зарплаты и пенсии сотрудников, принадлежащих силовым ведомствам, будут проиндексированы в соответствии с уровнем фактической инфляции, а не ожидаемой, как делалось до этого.

Гришин отметил, что прибавка к пенсии коснётся всех пенсионеров, но не раньше 2022 года. Он заверил, что прибавка к пенсиям будет приблизительно в два раза больше, чем была до сих пор.

"Прибавка по фактической инфляции будет больше, несомненно, но я точно не считал сумму. Примерно прибавка будет в два раза больше тех, что были ранее. В конце прошлого года они закладывали 4,5-5%, а сейчас будет примерно по 10%. С другими же пенсионерами этот вопрос будет решаться в первом квартале 2022 года — так я понял слова президента", — уверен он.

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