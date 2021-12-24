EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Минкульте Украины возмутились образом Петры из Киева в сериале от Netflix
Лепс поделился душевными терзаниями с фанатами: "А что если бы тогда?"
Украинцы "придумали" Россию и СССР, сказал советник главы офиса Зеленского
Блогер, отправивший в нокаут Джигурду, согласен на реванш
Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing приземлился в Домодедово
Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 29 декабря
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Порошенко назвал сумасшествием заведённое против него уголовное дело о госизмене
Арестован словенец, который сделал семь прививок от Covid-19 за антиваксеров

Повышенная индексация пенсий ожидается уже в 2022 году

Экономика

По словам заслуженного экономиста России, профессора Владимира Гришина, пенсии россиян будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией уже в 2022 году. Об этом эксперт рассказал Общественной Службе Новостей.

Повышенная индексация пенсий ожидается уже в 2022 году

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение, согласно которому зарплаты и пенсии сотрудников, принадлежащих силовым ведомствам, будут проиндексированы в соответствии с уровнем фактической инфляции, а не ожидаемой, как делалось до этого.

Гришин отметил, что прибавка к пенсии коснётся всех пенсионеров, но не раньше 2022 года. Он заверил, что прибавка к пенсиям будет приблизительно в два раза больше, чем была до сих пор.

"Прибавка по фактической инфляции будет больше, несомненно, но я точно не считал сумму. Примерно прибавка будет в два раза больше тех, что были ранее. В конце прошлого года они закладывали 4,5-5%, а сейчас будет примерно по 10%. С другими же пенсионерами этот вопрос будет решаться в первом квартале 2022 года — так я понял слова президента", — уверен он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

индексация пенсий в 2022 году | Путин ответил на вопросы
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
Путин: россиян нужно защитить от резких колебаний цен
Повышенная индексация пенсий ожидается уже в 2022 году
В Минкульте Украины возмутились образом Петры из Киева в сериале от Netflix
Лепс поделился душевными терзаниями с фанатами: "А что если бы тогда?"
Алёна Полынь: 2022 год будет мягче, чем 2021-й
Украинцы "придумали" Россию и СССР, сказал советник главы офиса Зеленского
Блогер, отправивший в нокаут Джигурду, согласен на реванш
Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing приземлился в Домодедово
Путин встретится с Лукашенко в Петербурге 29 декабря
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС потребовали, чтобы глава Украины Владимир Зеленский освободил Виктора Медведчука из-под домашнего ареста.

ЕС потребовал, чтобы Зеленский освободил Медведчука из-под домашнего ареста
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Экономика и бизнес
В Литве подсчитали потери из-за санкций Китая. И ЕС почему-то не спешит помочь...
Общество
Симоньян о визите ВВС на пресс-конференцию Путина: "Спокойно ходит"
Происшествия
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Турция может возглавить антироссийскую операцию НАТО в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Главред "Новой газеты" прокомментировал ответ Путина об убийстве Политковской
Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID — это биологическое оружие
Мир. Новости мира
Врач, лечивший Трампа от коронавируса: COVID — это биологическое оружие
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников