Топ-10 городов России с самыми доступными ценами на проживание в отелях в 2024

Названы города с самыми дешевыми гостиничными номерами

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Специалисты определили города с наиболее доступными ценами на проживание в отелях," — сообщает RIA Novosti. По данным экспертов, самые экономичные предложения на трехзвездочные гостиницы находятся в Иваново (средняя стоимость за сутки — 1,5 тысячи рублей), Йошкар-Оле (примерно 1,6 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (1,7 тысячи рублей).

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Кроме того, к списку городов с бюджетным проживанием добавлены Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар. В Москве и Туапсе можно найти номер за 2,5 тысячи рублей, а в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове стоимость немного выше. Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск также входят в перечень доступных направлений июня.