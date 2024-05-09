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Топ-10 городов России с самыми доступными ценами на проживание в отелях в 2024

Названы города с самыми дешевыми гостиничными номерами

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Туризм

"Специалисты определили города с наиболее доступными ценами на проживание в отелях," — сообщает RIA Novosti. По данным экспертов, самые экономичные предложения на трехзвездочные гостиницы находятся в Иваново (средняя стоимость за сутки — 1,5 тысячи рублей), Йошкар-Оле (примерно 1,6 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (1,7 тысячи рублей).

Названы города с самыми дешевыми гостиничными номерами
Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Кроме того, к списку городов с бюджетным проживанием добавлены Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар. В Москве и Туапсе можно найти номер за 2,5 тысячи рублей, а в Самаре, Тюмени, Волгограде и Пскове стоимость немного выше. Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск также входят в перечень доступных направлений июня.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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