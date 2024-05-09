Без налогов на доходы: малоимущих граждан предложили полностью освободить от НДФЛ

Российские власти обсудят возможность освободить от налога малоимущих граждан

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские власти, профсоюзы и компании намерены обсудить возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024-2026 годы.

В новой версии соглашения, подписанной 25 апреля 2024 года, предлагается освободить от НДФЛ граждан с низкими доходами. К этой категории относятся семьи, чей средний доход на человека за последние три месяца не превышает прожиточного минимума в регионе проживания.

В документе подчеркивается, что в ближайшие три года планируется проводить эффективную налоговую политику для снижения экономического неравенства.

В частности, будет уделяться внимание справедливому налогообложению в части НДФЛ. Стороны, подписавшие соглашение, намерены "проработать вопрос установления необлагаемого налогом минимума доходов трудоспособного населения в размере прожиточного минимума".