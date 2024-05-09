Демонстрировала символику запрещённой организации: в Крыму вынесли приговор пенсионерке за дискредитацию ВС РФ

В Крыму суд вынес приговор пенсионерке за демонстрацию нацистской символики

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Кировский районный суд Республики Крым приговорил 64-летнюю пенсионерку к пяти суткам административного ареста и штрафу в 35 тысяч рублей за публичную демонстрацию нацистской символики и дискредитацию Вооружённых сил России, сообщает EADaily.

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Это происходило на её странице в социальной сети "Одноклассники". Пенсионерка полностью признала свою вину в размещении изображения, ассоциирующегося с украинской националистической организацией, деятельность которой запрещена в России.

Женщина, проживающая в России с 2014 года и получающая социальные выплаты, указывала в профиле родном местом проживания Ивано-Франковск, полагая, что это сделает её неузнаваемой.