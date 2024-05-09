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Почему кошка может укусить, когда вы ее гладите: самые частые причины

Эксперты рассказали, почему кошка кусается

1:06
Зоосфера » Кошки

Если у вас дома живет милый кошачий пушистик, то вы, вероятно, уже сталкивались с тем, что при попытке погладить его, он может укусить.

Эксперты рассказали, почему кошка кусается
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Давайте попробуем понять, почему это происходит.

Во-первых, стоит учесть возможность того, что кот может испытывать боль из-за того или иного заболевания.

Также стоит помнить, что агрессия может быть одним из симптомов болезни. Если вы замечаете у своего питомца какие-либо странные признаки, следует сразу же обратиться к ветеринару.

Ваша кошка также может кусать вас из страха, что является проявлением ее инстинктов. Если же кошка кусает вас осторожно, не стремясь причинить боль, это может быть ее способом показать привязанность и любовь.

И последнее, четвертая возможная причина — плохая социализация животного.

Не забывайте, что котенка лучше всего отделять от матери и его братьев и сестер не ранее, чем ему исполнится 12 недель. Именно в этом возрасте начинается обучение основам социального поведения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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