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Солнцезащита без ошибок: как правильно использовать средства и избежать распространенных погрешностей

Чаще всего встречаемые ошибки при применении солнцезащитных средств

1:51
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В летние дни, когда солнце светит ярко и уф-индекс высокий, спрос на солнцезащитные средства значительно возрастает. Однако многие не понимают, как правильно использовать эти средства. Эксперт разъясняет основные принципы действия солнцезащитных средств и самые распространенные ошибки, совершаемые при их применении.

Чаще всего встречаемые ошибки при применении солнцезащитных средств
Фото: unsplash.com by Ashley Bean is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Солнцезащитная косметика предназначена для защиты кожи от негативных последствий ультрафиолетовых лучей. В ее состав могут входить крема, спреи, гели и стики. Основными компонентами солнцезащитных средств являются солнцезащитные фильтры, которые могут быть химическими или физическими. Химические фильтры поглощают ультрафиолетовые лучи, а физические отражают их, образуя на коже защитный барьер. При выборе солнцезащитного крема важно учитывать его защитные характеристики, такие как SPF, RA+ или PPD.

Ошибки, которые чаще всего допускаются при использовании солнцезащитных средств, включают неправильное время нанесения крема перед выходом на солнце, недостаточное количество наносимого средства, редко обновляемую защиту, хранение крема под прямыми солнечными лучами, использование просроченных средств, а также неправильный выбор солнцезащитного крема для детей и людей с чувствительной кожей. Кроме того, важно понимать, что солнцезащитное средство не лечит гиперпигментацию и не означает, что можно находиться на солнце весь день без последствий.

Для эффективной защиты от солнечных лучей следует тщательно выбирать солнцезащитные средства и правильно их применять, учитывая индивидуальные особенности кожи и рекомендации специалистов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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