Келевеле: это очень вкусное блюдо из Ганы готовится из плантанов, овощных бананов. Выглядит очень аппетитно!

Жители Западной Африки любят крахмалистые овощи. Келевеле — тому подтверждение.
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Это блюдо из Ганы готовится из плантанов, овощных бананов, которые перед употреблением в пищу, как правило, требуют термической обработки. Плантаны — менее сладкие, чем бананы, прекрасно сочетаются с такими специями, как имбирь и острый перец.
Ингредиенты
4-6 спелых плантанов, нарезанных кубиками
2 столовые ложки воды
1/2 чайной ложки кайенского перца
1/2 чайной ложки свежего тёртого имбиря
1 чайная ложка соли
Кокосовое масло
Приготовление
В миске смешайте имбирь, соль, перец и воду.
Перемешайте кубики плантанов со смесью специй.
Нагрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде. Обжарьте плантаны до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите обжаренные плантаны на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Подавайте немедленно.