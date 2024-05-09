Келевеле: это очень вкусное блюдо из Ганы готовится из плантанов, овощных бананов. Выглядит очень аппетитно!

Келевеле: знаменитое блюдо из Ганы

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Жители Западной Африки любят крахмалистые овощи. Келевеле — тому подтверждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Dtarazona is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это блюдо из Ганы готовится из плантанов, овощных бананов, которые перед употреблением в пищу, как правило, требуют термической обработки. Плантаны — менее сладкие, чем бананы, прекрасно сочетаются с такими специями, как имбирь и острый перец.

Ингредиенты

4-6 спелых плантанов, нарезанных кубиками

2 столовые ложки воды

1/2 чайной ложки кайенского перца

1/2 чайной ложки свежего тёртого имбиря

1 чайная ложка соли

Кокосовое масло

Приготовление

В миске смешайте имбирь, соль, перец и воду. Перемешайте кубики плантанов со смесью специй. Нагрейте достаточное количество масла в глубокой сковороде. Обжарьте плантаны до золотистого цвета с обеих сторон. Выложите обжаренные плантаны на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Подавайте немедленно.