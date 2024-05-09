HealthDay: наружный ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей

Наружный ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные выяснили, что ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей и связанной с ними пигментацией.

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Учёные из США провели исследование. Испытуемых с угревой сыпью, в возрасте от 13 до 35 лет разделили на 2 группы по 60 человек. Первая группа в течение 6 месяцев использовала наружный ретиноид Трифаротен, а вторая — очищала, увлажняла кожу и наносила солнцезащитный крем.

В обеих группах было зафиксировано улучшение кожи. Но трифаротен лучше боролся с сыпью и хорошо переносился испытуемыми. У 18,9% участников из первой группы уменьшилась пигментация. Во второй группе — у 11,3%, сообщает HealthDay.