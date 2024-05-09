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HealthDay: наружный ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей

Наружный ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей

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Здоровье

Учёные выяснили, что ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей и связанной с ними пигментацией.

Наружный ретиноид Трифаротен может помочь избавиться от прыщей
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Учёные из США провели исследование. Испытуемых с угревой сыпью, в возрасте от 13 до 35 лет разделили на 2 группы по 60 человек. Первая группа в течение 6 месяцев использовала наружный ретиноид Трифаротен, а вторая — очищала, увлажняла кожу и наносила солнцезащитный крем.

В обеих группах было зафиксировано улучшение кожи. Но трифаротен лучше боролся с сыпью и хорошо переносился испытуемыми. У 18,9% участников из первой группы уменьшилась пигментация. Во второй группе — у 11,3%, сообщает HealthDay.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
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