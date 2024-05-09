Экзотика на даче: рассказываем, как вырастить циклантеру

Экзотическое растение для своего огорода

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Экзотика на даче – это не только красиво и необычно, но и интересно. Одним изэкзотических растений, которое можно вырастить на своей даче, является циклантера.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Циклантера – это растение семейства тыквенных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах. Она имеет привлекательные крупные листья и красивые цветы, которые могут быть белыми, розовыми или фиолетовыми. Циклантера также известна как "китайская роза" или "китайская капуста".

Выращивание циклантеры на даче может быть немного сложным, но с правильным подходом и знаниями вы сможете насладиться ее красотой и экзотическим видом.

Первым шагом при выращивании циклантеры является выбор подходящего места. Растение любит яркий солнечный свет, поэтому выберите для него открытое место на вашей даче. Также убедитесь, что почва хорошо дренирована и богата питательными веществами.

Для посадки циклантеры используйте горшки или контейнеры с хорошей дренажной системой. Заполните их питательной почвой, смешанной с песком для обеспечения хорошей вентиляции корней.

Семена циклантеры можно приобрести в специализированных магазинах или вырастить из семян, собранных с зрелых растений. Посадите семена на глубину около 1 см и увлажните почву. Для лучшего прорастания рекомендуется держать горшки в теплом месте и регулярно поливать.

Когда растения вырастут до 10-15 см, их можно пересадить в открытый грунт. Выберите для этого теплый и солнечный день. Расстояние между растениями должно быть около 30 см, чтобы они имели достаточно места для роста.

Циклантера любит умеренный полив, поэтому следите за влажностью почвы и поливайте ее при необходимости. Также не забывайте удалять сорняки и рыхлить почву вокруг растений.

Чтобы циклантера хорошо росла и цвела, ей необходимо регулярное подкормка органическими удобрениями. Выбирайте удобрения, богатые азотом, фосфором и калием, и применяйте их каждые 2-3 недели.