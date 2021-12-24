Экономист Катасонов оценил требование Путина по индексации пенсий

Покупательная способность пенсий в РФ падает. Об этом заявил профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов, комментируя в интервью Pravda.Ru требование президента Владимира Путина индексировать пенсии по уровню фактической инфляции.

По словам эксперта, ранее в правительстве страны пенсии обычно пересматривали с учётом официального показателя инфляции.

"Иногда пересматривали, иногда не пересматривали. Покупательная способность пенсии падает, но тут обман заключается в том, что официально индекс цен, который называют "инфляцией" (это не совсем синонимы), он занижен как минимум в два раза по сравнению с индексом розничных цен на те товары и услуги, с которыми соприкасается человек в своей реальной жизни. Поэтому, конечно, покупательная способность снижается, тут даже и двух мнений быть не может", — сказал экономист.

23 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин сообщил, что правительство примет все меры для индексации пенсий по уровню фактической инфляции — с учётом повышения цен.

"До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", — заверил президент.

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